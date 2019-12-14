«Хотел бы с женщиной»: определен самый остроумный губернатор

Дальневосточные губернаторы в уходящем году развеселым настроением похвастать не могли. Не любят в России улыбаться - сразу думают, что человек несерьезный. Однако несколько глав все-таки нашли повод публично поюморить в 2020 - м. Как это было, вспоминает DEITA.RU.



Во время прямой линии с жителями Сахалина новый губернатор области Валерий Лимаренко откровенно ответил на вопросы граждан. В числе прочего, обсуждалось то, как губернатор проводит свое свободное время.

Лимаренко парировал, что свободного времени у него практически нет. В это время они обычно гуляют вдвоем с мэром Южно Сахалинска по городу. «Но не подумайте ничего такого, я бы лучше с женщиной гулял» - поспешил успокоить собравшихся глава региона.

Когда Лимаренко попросили прокомментировать возможное объединение Сахалина и Приморья в один регион, губернатор ушел от неудобного вопроса. «Обратитесь по этому поводу к моему начальнику» - сказал он, показав на своего пресс-секретаря.

Двусмысленную тираду, породившую множество шуток в регионе, выдал в сентябре губернатор Магаданской области Сергей Носов. «Мы для себя решили, что Колыма - это территория туризма» - высказался он о перспективах развития отрасли в регионе. Носов уточнил, что в Совете Федерации такого «месседжа» не ожидал никто. Тем не менее, суровый край по-прежнему настроен стать туристическим центром Дальнего Востока.

Вообще «колымские» шуточки не отпускали Носова еще тогда, когда стало известно, что он сменит мэрское кресло Нижнего Тагила на губернаторское в Магадане.

«Губернатор заслал двух тагильчан на Колыму» - измывались местные СМИ над кадровыми решениями взять с собой в правительство северного края двух проверенных замов.

Хабаровский губернатор Сергей Фургал - человек яркий и острый на язык. Однако прошедший год для него выдался архисложным, и юморил Фургал либо абстрактно, либо язвительно. Да и вообще в публичном пространстве особых вольнстей себе не позволял. Мало ли, как могут интерпретировать слова «неудобного» губернатора в Кремле.

Фургал философствовал на тему «стрессующего» тигра Амура и хотел передать хищника домой в Приморье, чтобы тот, наконец, успокоился. Но милый дружественный акт глава Приморья Олег Кожемяко не оценил и от подарка отказался.

Иронизировал хабаровский губернатор и над непослушанием региональных дальнобойщиков и водителей лесовозов, которые в обход запрета ездили по важным трассам ночью, превращая их в разбитые колеи. Губернатор понял штраф за такую езду до 500 тысяч.

«Провез 20 машин - заплати 10 миллионов» - резюмировал он. «И вообще - такими темпами мы к концу года получим здесь дороги первой категории» - сыронизировал глава региона, при этом обозначив, что штрафы всех проблем не решат.

Что касается остальных глав дальневосточных регионов, то более никто из них не отметился мощными «скетчами» в публичном пространстве.

После избрания на должность заметно потускнел приморский губернатор Олег Кожемяко. Если на Сахалине он вовсю юморил над мэром Охи, предлагая тому сделать личную баню первым крупным проектом после вступления в должность, то в Приморье ничем подобным Кожемяко пока не отметился. Также предельно серьезен камчатский руководитель Владимир Илюхин. Илюхин завел блог, где он напрямую общается с жителями региона, но и там все чинно и благородно.

Уж тем более не до шуток было уже экс-главе ЕАО Александру Левинталю. Мало того, что в ноябре его публично отчитал полпред президента Путина в регионе Юрий Трутнев, так и вовсе губернатор не "дожил" до весны и вчера уступил свое кресло бывшему сенатору Ростиславу Гольдштейну. Может быть, новый начальник будет более улыбчив?

Таким образом, дважды отметившийся нетривиальными высказываниями в публичном пространстве глава Сахалинской области Валерий Лимаренко негласно признается самым остроумным губернатором Дальнего Востока в 2019 году. Будет ли главам веселее в году 2020-ом - покажет время.

Василий Кучин