«Хотели покататься» - пьяные приморцы угнали школьный автобус

Двое жителей Спасского, которых обвиняют в угоне школьного автобуса без цели хищения, отправятся в суд, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в краевой полиции, двое местных жителей, выпив, увидели припаркованный автобус на площадке рядом со школой-интернатом. Молодые люди подошли и обнаружили, что дверь в транспорт не закрыта. Более того, ключ находился в зажигании. Злоумышленники не растерялись – сели в автобус, завели его и стали разъезжать по городским улицам.

На улице их задержали инспекторы ГИБДД. Задержанные признались в своем нарушении. Позже в отделение поступило заявление об угоне школьного автобуса за 1,3 млн рублей.

Сейчас делом об угоне без цели хищения займется суд.

Александра Маслова