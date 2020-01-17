Новости
Кому нельзя купаться на Крещение, рассказал Роспотребнадзор
17 Январь 2020, 19:30
Дальневосточному гектару нашли неожиданное применение
17 Январь 2020, 19:15
«Вы потеряете деньги»: уличные банкоматы несут опасность
17 Январь 2020, 19:10
Ученые нашли в снюсах ядовитый мышьяк
17 Январь 2020, 19:00
Обман банка на 4 миллиона довел сотрудницу до суда
17 Январь 2020, 18:45
Большинство приморцев не верит в капитализм
17 Январь 2020, 18:30
"Пакет Яровой" взвинтил цены даже на старые тарифы мобильной связи
17 Январь 2020, 18:15
«Это заразно»: премьер Украины тоже уходит в отставку
17 Январь 2020, 18:01
«Хотели покататься» - пьяные приморцы угнали школьный автобус
Двое жителей Спасского, которых обвиняют в угоне школьного автобуса без цели хищения, отправятся в суд, сообщает DEITA.RU.
Как сообщили в краевой полиции, двое местных жителей, выпив, увидели припаркованный автобус на площадке рядом со школой-интернатом. Молодые люди подошли и обнаружили, что дверь в транспорт не закрыта. Более того, ключ находился в зажигании. Злоумышленники не растерялись – сели в автобус, завели его и стали разъезжать по городским улицам.
На улице их задержали инспекторы ГИБДД. Задержанные признались в своем нарушении. Позже в отделение поступило заявление об угоне школьного автобуса за 1,3 млн рублей.
Сейчас делом об угоне без цели хищения займется суд.
Александра Маслова