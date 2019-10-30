«Хотелки» - в вашей спальне»: общение чиновника с народом закончилось скандалом

Громкий скандал между жителями и чиновниками разразился в Приморье. Представитель департамента транспорта и дорожного хозяйства краевой администрации назвал просьбы жителей обеспечить безопасность детей по дороге в школу «необоснованными хотелками». «Хотелки – дома, в вашей спальне», - ответили ему люди.

Возмутительная сцена разыгралась на заседании краевой комиссии по безопасности дорожного движения в Приморье. Представитель департамента транспорта резко осадил приморца, попросившего сделать безопасной дорогу в школе в его селе.

- Вы бомбардируете департамент одними и теми же обращениями, на которые у вас есть ответы. Вам только что ответили, что ваши «хотелки» могут быть реализованы только в случае, если они будут подтверждаться….

- «Хотелки» – это в вашей домашней спальне, господин чиновник, - оборвал его местный житель.

«По-другому я ваши обращения необоснованные назвать не могу», - парировал представитель дорожного департамента Приморского края.

- То есть вы считаете, что когда люди говорят вам о том, что на дороге, сданной 2 года назад, нет разметки, за что вы оштрафованы уже, это ерунда? Если люди вам говорят, что там знаки стоят таким образом, что на некоторых участках машины могут двигаться со скоростью до 100 км в час по улицам поселка, вас это устраивает? Знаете, в чем беда? Вот мы пишем губернатору, пишем, а до него не доходит. Мы жалуемся на Свяченовского и Позднякова, а знаете, кому дают писать ответы? Да им же и дают! То есть это даже минует вице-губернатора, который отвечает за транспорт и дорожное хозяйство! Какой-то бред полный.

В этих справках - боль людей. Сколько раз приглашали вас увидеть все своими глазами. Давайте, я за вами приеду, посажу вас в свою машину и отвезу на ту трассу, это улица поселка! Встанем на ту обочину, как стемнеет, возьмите деток своих, внуков и пройдите хотя бы сто метров, и тогда поймете! И это она еще не обледенела.

Единственный на три поселка пешеходный переход - напротив школы в Прохладном, но до него же еще дойти надо! Не освещен, не оборудован, и сколько люди об этом пишут, вам все равно, - подытожил житель села Прохладное Олег Зинкевич.

По его словам, эта перепалка случилась в коридорах власти некоторое время назад, и хамоватый чиновник вроде даже больше не работает в краевой администрации, однако дело так и не сдвинулось с мертвой точки: почти 300 детей продолжают ежедневно рисковать своей жизнью на пути к знаниям. Накануне родители учеников средней школы, жители села Прохладное прислали в редакцию DEITA.RU видеоролик, ярко демонстрирующий опасность, которой ежедневно подвергаются их дети. И надеются, что краевые власти их наконец услышат.

Светлана Алеутская