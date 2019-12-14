«Хотим деньги вернуть» — десятки горожан обмануты при ремонте

Для некоторых жителей дальневосточной столицы ремонт запомнится надолго, сообщает DEITA.RU. Вместо того, чтобы клеить обои и следить за тем, как рабочие устанавливают новенькие пластиковые окна, горожанам придется идти в суд.

В УМВД России по Приморскому краю рассказали о том, что в полицию обратились свыше 30 жителей Владивостока. По их словам, они обратились в фирму по установке окон, оплатили сумму по договору, однако работы в срок так произведены не были.

В своих заявлениях потерпевшие заявляют, что главное их желание — вернуть деньги.

На данный момент возведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Организаторам несостоявшегося бизнеса теперь грозит до 10 лет лишения свободы. Общий ущерб оценивается в 2,7 миллиона рублей.

Екатерина Брязгунова