«Хотя бы летние кафе» - рестораторы просят власти о помощи

Письмо к министрам, главе Роспотребнадзора, руководителям деловых общественных организаций написала Федерация рестораторов и отельеров России, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РБК.

В нем участники бизнеса предложили свое видение по открытию ресторанов. В первом этапе они хотят разрешить работу по доставке. Следующим шагом они предлагают разрешить деятельность заведений с площадью до 200 квадратных метров, где заполняемость составит половину от максимального значения. В этот же список входят летние кафе и другие заведения общепита. При этом во время этого этапа участники рынка предлагают рассаживать посетителей на расстоянии от 1 м, проводить дезинфекцию и выполнять другие рекомендации. Возможны семейные банкеты до 20 человек.

Последний этап – переходный между карантином и обычной жизнью. На нем все заведения откроют свои двери, количество приглашенных на банкеты возрастет до 100 человек. Однако соблюдение дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией сохранится: проветривание, санобрабтока и другие.

В конце прошлого месяца Роспотребнадзор представлял рекомендации по открытию заведений общепита. Тогда многие участники рынка назвали их оторванными от реальности