"Это маразм": россиян начали штрафовать за бруски, сообщает DEITA.RU.

Генеральный директор компании «ДНС Ритейл» Дмитрий Алексеев на своей странице в Facebook рассказал, что в ближайшее время будет множителем маразма в стране, на основе ситуации, случившейся с его компанией, сообщает DEITA.RU.

Как оказалось ДНС в Екатеринбурге делал ремонт и ради этого приобрел строительные материалы на полмиллиона рублей, в том числе и «Брусок сухой строганный 50х50х3000 мм» 4 штуки, за 691 рубль».

«По ходу ремонта, докупили еще материалов, 8 штук такого же бруска, на сумму аж 1384 рубля», - добавляет гендиректор ритейла.

На следующий месяц в компанию пришло извещение из Хабаровска, в котором сообщили, что ритейл «совершил страшное нарушение и предприятию грозит штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей». При этом административный протокол можно получить в Уссурийске. В тексте глава ДНС задает своим читателям вопрос: «Чувствуете, какая география? Догадались почему?».

«А дело в том, что у нас в стране «цифровизация» и действует система ЛесЕГАИС! Да-Да! Мы должны были каким-то чудом догадаться, что стали участником «оборота древесины», зарегистрироваться в системе, получить ЭЦП и зарегистрировать эти сделки!», - сетует руководитель компании.

В итоге он рассуждает и задается риторическим вопросом, разве компания должна создавать собственный отдел по работе с древесиной? По его словам, любой сотрудник ДНС может пойти в магазин и приобрести деревянный брусок, чтобы прибить в магазине полку. А сотрудник это сделает, как юридическое лицо, потому что такая политика у компании. Также главу ДНС удивил ответ комиссии при получении протокола.

«Ну да, странно. Но закон есть закон! Отпустить или просто предупредить мы вас не можем. Вот вам протокол, а точный размер штрафа определит суд!», - процитировал слова комиссии глава ритейла.

По его мнению, «цифровизация» идиотизма только начинается в стране. В ближайшее время маркировка будет устанавливаться на фототехнику, а после и на бытовую технику и после каждой закупки необходимо будет отчитываться в различных системах, что и почему купил.

Добавим, что суд, который определит размер штрафа ритейлу, пройдет во Владивостоке.

Напомним, что система ЕГАИС-Лес, предназначенная для учета древесины и различного рода сделок с ней. С 1 июля 2017 года под нормы ЕГАИС-Лес попали пиломатериалы – брус, доски и дощечки. После этого каждый участник оборота должен был зарегистрировать покупку пиломатериалов, иначе их ожидает штраф.

Иван Крышан