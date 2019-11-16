Хозяин толстого кота предложил решение большой авиакомпании

Участник инцидента с толстым котом Виктором, хозяин животного Михаил Галин предложил «Аэрофлоту» выход из создавшейся ситуации, сообщает DEITA.RU.

На своей странице в социальной сети Михаил поблагодарил всех за поддержку и отметил, что получив такой резонанс, нужно направить волну популярности в правильное русло.

«Пусть история с Виктором даст начало доброму делу. Многие из вас предлагали перечислить свои мили по бонусной программе Аэрофлота на мой счет. К сожалению, счет заблокирован, и я хочу попросить вас перевести эти мили на благотворительный счёт «Мили милосердия», который предусматривает бонусная программа Аэрофлота», - написал Михаил.

Также хозяин толстого кота предложил «Аэрофлоту» сделать то же самое с бонусными баллами, которые компания аннулировала.За 14 лет у Михаила их накопилось 370 000 миль это большая сумма.

«Пусть это будет наше совместное решение, так как я не сделал этого сам, когда у меня была такая возможность. Мне кажется, это станет правильным завершением истории маленького кота и большой авиакомпании )», - считает Михаил.





Напомним, что ранее в социальных сетях появилась история перелета из Риги во Владивосток с жирным питомцем. При похождении ветеринарного контроля в Москве сотрудники аэропорта отказались допускать в салон самолета кота по имени Виктор из-за лишнего веса последнего - согласно внутренним правилам перевозки животных, в качестве «ручной клади» допускаются домашние питомцы весом не более восьми килограмм, в то время как Виктор «отъелся» за время путешествия до десяти килограмм.

Хозяин кота был решительно против девятичасового перелета питомца в холодном багажном отсеке самолета, в связи с чем бросил в социальных сетях клич с просьбой помочь найти похожего кота с допустимым для перевозки и поменял билет на другой рейс. Похожий кот нашелся, ветеринарный контроль пройден и парочка успешно вернулась во Владивосток.

А в минувший понедельник история получила неожиданное продолжение. Авиаперевозчик узнал о «нарушении правил перевозки животных» и начал служебную проверку по факту случившегося. По словам представителей компании, с помощью камер видеонаблюдения факт подмены кота был зафиксирован, а хозяин животного - исключен из программы лояльности.

Дмитрий Санников

Фото: Facebook/mikhail.galin.7