Ставки по депозитам в основных российских банках опустились, сообщает DEITA.RU.

Центробанк разместил на своём официальном сайте данные о процентах, под которые принимают деньги на депозиты десять крупнейших российских банков.

Исходя из открытой информации, предоставленной регулятором, ни один из банков не даёт более выгодные условия, чем сбережение средств под 6,82% годовых.

Примечательно, что ещё в июле можно было найти банк, который предлагал 7,05%. При этом, максимальная ставка депозитов росла, начиная с августа прошлого года до марта нынешнего.

Этим летом Центробанк уже дважды снижал ключевую ставку на 0,25%. Это привело к тому, что и коммерческие российские банка также вынуждены пересматривать свои условия по депозитам.

Дмитрий Шевченко