Цены на бензин в России продолжают расти. Об этом свидетельствуют свежие данные Росстата, сообщает DEITA.RU.

За последнее время бензин вырос в цене в половине российских субъектов, а именно в 41-м регионе. Более всего на себе это ощутили жители Сыктывкара — там цена выросла на 0,3 процента.

В среднем по России в лидеры по цене неожиданно вышел Южный федеральный округ. Сейчас даже на Дальнем Востоке цена на Аи-92 ниже. На Дальнем Востоке — 43,66, а на Юге — 43,70.

То же самое касается другого топлива. Парадоксально, но Аи-98 на Дальнем Востоке по сравнению с другими регионами самый дешевый. По данным на середину июля, в среднем он стоит 48,87 рубля за литр. Для сравнения, на Северо-западе цена составляет 52,8 рубля, а в центральном регионе - 51,74 рубля за литр.

Также Росстат демонстрирует динамический график изменения цен. По нему, в стране с начала 2019 года наблюдается неуклонный рост цен на бензин.

Скачков нет, но кривая неизменно идет вверх. С 1 июля, когда соглашение о заморозке цен между нефтяниками и правительством перестало действовать, цены поползли вверх.

Примечательно, что дизель в цене падает. С начала 2019 года дизель, в общем, подешевел почти на три процента.

По свежим данным, средняя цена Аи-92 во Владивостоке составляет 42,99 рубля за литр. Девяносто пятый бензин стоит 43,99 рубля, а 98-й - 47,59. Если сравнивать с другими регионами Дальнего Востока, Приморье в рейтинге находится ближе к сомнительным лидерам. Традиционно самые высокие цены на топливо - в Якутии, на Камчатке, Магадане, на Чукотке и Сахалине. Аккурат за пятеркой лидеров по ценам на бензин идет Приморье.

Депутаты Госдумы ищут способы остановить неуклонный рост цены. Так, на прошлой неделе в первом чтении они приняли закон, который увеличивает компенсацию за фиксацию цены при продаже в розницу.

Однако очевидно, что сейчас без Госфиксации цены на топливо не обойтись. Слишком много посредников и подводных камней лежит на пути бензина к простому автомобилисту.

Василий Кучин