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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Хруст французской булки доносится из Арсеньева

город Арсеньев, вертолет

Сретенский бал, посвященный Александру Сергеевичу Пушкину, прошел в Арсеньеве⠀

Сретенский бал по традиции проходит 15 февраля – в праздник Сретенья и День православной молодежи.⠀Открыл праздник епископ Арсеньевский и Дальнегорский Гурий. Бал в зале спортивной школы «Полет» посетили врио главы Арсеньевского городского округа Владимир Пивень, почетные гости, депутаты, педагоги, родители учеников, сообщает ИА DEITA.RU по материалам администрации. ⠀

Более 160 школьников готовились к Сретенскому балу заранее: разучивали старинные танцы, участвовали в благотворительных мастер-классах.⠀

бал

Менялись танцы – вальс, мазурка, полька, кадриль. На балу нашлось место для игр, звучал саксофон, исполнялись романсы. Для всех желающих были открыты фотосалон, художественный и литературные салоны. ⠀

«Ребята молодцы, но хруст французской булки звучит довольно отчетливо», - комментируют российские пользователи Сети.

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