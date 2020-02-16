Новости
Пассажирский автобус сбил тигра в Приморье
16 Февраль 2020, 12:01
Дорожная обстановка: проезд пока есть, но машины по кюветам
16 Февраль 2020, 11:37
Хруст французской булки доносится из Арсеньева
16 Февраль 2020, 11:13
Cмертную казнь за заражение коронавирусом вводят в Китае
16 Февраль 2020, 10:56
Трамваи огонь: подарок Собянина загорелся во Владивостоке
16 Февраль 2020, 10:15
Дорожная обстановка: спуск перекрыт
16 Февраль 2020, 09:21
Кубай рассказал, ждать ли приморцам оттепели
16 Февраль 2020, 09:15
Во Владивостоке и пригороде ожидаются отключения воды
16 Февраль 2020, 08:15
Хруст французской булки доносится из Арсеньева
Сретенский бал, посвященный Александру Сергеевичу Пушкину, прошел в Арсеньеве⠀
Сретенский бал по традиции проходит 15 февраля – в праздник
Сретенья и День православной молодежи.⠀Открыл праздник епископ
Арсеньевский и Дальнегорский Гурий. Бал в зале спортивной школы «Полет»
посетили врио главы Арсеньевского городского округа Владимир Пивень, почетные
гости, депутаты, педагоги, родители учеников, сообщает ИА DEITA.RU по
материалам администрации. ⠀
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Более 160 школьников готовились к Сретенскому балу заранее: разучивали старинные танцы, участвовали в благотворительных мастер-классах.⠀
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Менялись танцы – вальс, мазурка, полька, кадриль. На балу нашлось место для игр, звучал саксофон, исполнялись романсы. Для всех желающих были открыты фотосалон, художественный и литературные салоны. ⠀
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«Ребята молодцы, но хруст французской булки звучит довольно отчетливо», - комментируют российские пользователи Сети.