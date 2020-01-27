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Хуснуллин хочет провести реновацию жилья по всей России
Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что проект программы реновации жилья необходимо распространить на всю Россию, сообщает DEITA.RU.
Как отмечает РИА ФАН, по мнению вице-премьера, начинать отрабатывать проект реновации жилья можно на крупных городах.
Как рассказал Хуснуллин, реновация требует значительных средств, а кроме того, несет за собой изменение уклада жизни. Поэтому проект для начала надо взвесить и оценить. Тем не менее, нужда в реновации жилья назрела.
«В стране жилье стареет, оно стареет достаточно серьезными темпами, это создает очень большую угрозу», - подчеркнул вице-премьер.
Дмитрий Санников