В страну оказалось невыгодно вкладывать, сообщает DEITA.RU.

Иностранные инвесторы не спешат запускать свои деньги в российскую экономику. Из-за низкого уровня доверия международных финансовых игроков Россия заняла последнее место среди развивающихся стран.

Уровень прямых инвестиций в отечественную экономику оказался ниже показателей Нигерии и Венесуэлы.

Неутешительные для России расчёты произвёл Институт международных финансов. Выдержки из соответствующего отчёта публикует РБК.

Вместе с тем, эксперты отметили, что с учётом реинвестирования у России не самый низкий показатель — порядка 1,5% ВВП. Это выше, чем у Саудовской Аравии, Южной Кореи и ЮАР.

Аналитики отмечают, что ключевым фактором, поспособствовавшим текущему положению России, стали санкции, которые образуют плохой инвестиционный климат и низкий потенциал роста.