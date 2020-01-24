«Хватит лавочек»: мэрия отправила проект резидента СПВ на доработку

В администрации Владивостока прошло совещание, на котором обсудили проекты резидентов Свободного порта, итоги порадовали не всех предпринимателей, сообщает DEITA.RU.

На обсуждение представили три проекта, двум мэрия обещала помочь в их реализации. Однако третий проект, от компании «Авангард», не устроил чиновников, так как он не содержит эскизов и «серьезных бизнес-идей». Резидент запросил несколько земельных участков в разных районах города, на которых планировал разместить торговые объекты. В итоге предпринимателю настойчиво рекомендовали лучше подготовиться и проработать проект более детально.

В реестре резидентов СПВ есть несколько компаний, имеющих в своем названии слово «Авангард», из трех две с приставками «Строй» и только одна компания называется «Авангард». Зарегистрировали ее в августе 2019 года в поселке Кневичи. В реестр резидентов СПВ попала в октябре прошлого года.

В таблице резидентов СПВ указано, что компания будет заниматься арендой и управлением недвижимости, а также строительством зданий. При этом в Seldon.Basis написано, что основным видом деятельности компании является розничная торговля продуктами питания в неспециализированных магазинах. Еще у компании открыто около 30 ОКВЭДов, что позволяет им трудиться в разных сферах экономики.

Отметим, что проекты резидентов СПВ проверяют в КРДВ, прежде чем присвоить этот статус. Но экспертная группа по поверку оказалось более строга, чем чиновники.

Напомним, что экспертная группа при мэрии Владивостока начала свою работу летом прошлого года. Вероятно, цель таких заседаний – исключить манипуляции с выдаваемыми резидентам земельными участками, о которых прямо говорил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

«Думают над редакцией закона десятки человек, а над тем, как его обойти - миллионы. Искажения мы видим. Они реально существуют. Сейчас политика такая: мы договорились с КРДВ внимательно смотреть проекты резидентов, и когда земля очевидно берётся для перепродажи или спекуляции, постараться отсекать. Удастся ли - не знаю. Но отказаться от закона, в рамках которого реализуются уже сотни новых проектов, мы не готовы. И не предоставлять землю считаю неправильным», - комментировал проблему Юрий Петрович DEITA.RU.

Иван Юрьев