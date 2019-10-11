«И что это?» — размер льготной пенсии шокирует россиянку

Прожив на Севере около 40 лет, жительница России после выхода на пенсию получается 20 тысяч рублей и все равно недовольна. И не мудрено! Ведь, продолжая жить на Севере, остается только существовать на эти деньги, сообщает DEITA.RU.

По словам читательницы DEITA.RU, которая вкратце рассказала свою историю, она прожила на Севере 37 лет, из них 32 года работала, а пенсия 20 тысяч рублей. «И что это?» — возмущается женщина.

На сегодняшний день, согласно официальным данным, средняя пенсия в России составляет 14,1 тысячи рублей. То есть, на шесть тысяч меньше, чем северная пенсия женщины. Казалось бы, чему тут можно быть недовольным. Однако дело в том, что прожиточный минимум на Камчатке, например, для пенсионеров — 16,4 тысячи рублей, для сравнения в Магадане — 15,6 тысячи рублей, а в России — 8,8 тысячи рублей.

Проще говоря, у обычного российского пенсионера после вычета минимального прожиточного минимума остается 5,3 тысячи рублей, а у северянина, который почти целую жизнь отрубил при морозе минус 50, — 3,4 тысячи рублей.

Вопрос, что можно купит на эти деньги, остается открытым. Ведь, данным форумы «Я люблю Камчатку», литр питьевого молока здесь продается за 100 рублей, а килограмм сосисок — за 620 рублей, а свежих огурцов— за 300 рублей.

Екатерина Брязгунова