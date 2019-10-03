И чтобы без фокусов: Путин поручил поднять оклады врачам

Российских врачей ждет реальное повышение окладов без вычета «добавки» из других положенных государством денег, вроде единовременной выплаты «земским врачам», региональных доплат для медиков, работающих в трудных условиях и т.д. Об этом сообщает DEITA.RU.

По словам президента РФ Владимира Путина, выступавшего на совещании в Кремле по поводу развития ПМСП, правительству известно о недопустимых «фокусах» недобросовестных работодателей с выполнением денежного обязательства перед медицинскими работниками. А потому повышение окладной части заработных плат врачей России без последующего понижения где-то в другой части доходов - взято на особый контроль.

Говоря о повышении президент имел в виду законодательное закрепление гарантированной окладной части специалистов ПМСП в размере пятидесяти пяти процентов от установленного нижнего уровня средней заработной платы врачей России (двести процентов от средней зарплаты жителей региона).

Екатерина Цой