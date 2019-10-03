Новости
Крупнейшая утечка данных произошла в Сбербанке
3 Октябрь 2019, 10:47
Аритмию будут лечить новейшими методами на Сахалине
3 Октябрь 2019, 10:37
Посол США рассказал, почему Трамп «динамит» Путина
3 Октябрь 2019, 10:34
Идею ГИБДД не штрафовать в плохую погоду оценили эксперты
3 Октябрь 2019, 10:26
На Сахалине появится кнопка «Просто спросить онколога»
3 Октябрь 2019, 10:14
И чтобы без фокусов: Путин поручил поднять оклады врачам
3 Октябрь 2019, 10:00
Полмиллиона предлагают человеку без опыта во Владивостоке
3 Октябрь 2019, 09:52
Забег призраков: к деньгам ВЭФ причастны «мертвые души», чиновники и оппозиционные олигархи
3 Октябрь 2019, 09:31
И чтобы без фокусов: Путин поручил поднять оклады врачам
3 Октябрь 2019, 10:00
Российских врачей ждет реальное повышение окладов без вычета «добавки» из других положенных государством денег, вроде единовременной выплаты «земским врачам», региональных доплат для медиков, работающих в трудных условиях и т.д. Об этом сообщает DEITA.RU.
По словам президента РФ Владимира Путина, выступавшего на совещании в Кремле по поводу развития ПМСП, правительству известно о недопустимых «фокусах» недобросовестных работодателей с выполнением денежного обязательства перед медицинскими работниками. А потому повышение окладной части заработных плат врачей России без последующего понижения где-то в другой части доходов - взято на особый контроль.
Говоря о повышении президент имел в виду законодательное закрепление гарантированной окладной части специалистов ПМСП в размере пятидесяти пяти процентов от установленного нижнего уровня средней заработной платы врачей России (двести процентов от средней зарплаты жителей региона).
Екатерина Цой