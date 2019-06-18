Ранним утром во вторник, 18 июня, на объездной трассе под Уссурийском произошло возгорание транспортного средства, сообщает DEITA.RU. Видео соответствующего содержания опубликовал паблик dpskontrol_125rus.

По словам автора ролика, микроавтобус пылает на обочине трассы, однако никто не останавливается из автомобилистов.

«И ни души рядом!» — ужасается автомобилист.

По имеющимся данным, Toyota Noah влетел в леера, от удара и произошло возгорание транспортного средства

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю Михаил Исаметов, возгорание случилось на 655 километр трассы Хабаровск — Владивосток. В 7 часов 37 минут по местному времени поступила информация о возгорании. Прибывшие на место происшествия пожарные уже в 7 часов 58 минут локализовали возгорание, а в 8 часов 23 минуты - полностью ликвидировали. Площадь пожара - три квадратных метра.

Отмечается, что на пожар прибыли семь человек личного состава и две единицы техники. Пострадавших нет.

Екатерина Брязгунова