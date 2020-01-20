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«И пенсионную аферу только на Москву распространить»: россияне в гневе от предложения властей
Депутаты Госдумы предложили простить всем молодым москвичам долги
по кредитам, сообщает DEITA.RU.
Заместитель председателя думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов выступил с интересным предложением: простить молодежи долги по кредитам. Депутат уже направил письмо с предложением в российское правительство на имя ио вице-премьера Татьяны Голиковой.
Как пишет РИА Новости, парламентарий предлагает списать все долги перед банками и микрофинансовыми организациями молодежи до 30 лет. Правда, только той, что живет в Москве. Чернышов объяснил, что начать стоит именно со столицы – в качестве эксперимента. А дальше смотреть – распространять ли практику на все регионы.
По мнению автора инициативы, такой шаг поможет молодежи стать уверненными в себе и освободиться от груза долгов за учебу, первую машину и квартиру.
Россияне были в гневе, когда узнали о списании долгов только для москвичей:
«и пенсионную аферу только на московских распространить»
«Маааааасквичам спишут, а потом скажут, что эксперимент не удался. И вся Россия будет в одном месте...»
«Значит, эксперименты с мусоросжигающими заводами и свалочными полигонами- это в регионы, а со списанием кредитов- в Москву?»
Елена Миронова