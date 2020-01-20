«И пенсионную аферу только на Москву распространить»: россияне в гневе от предложения властей

Депутаты Госдумы предложили простить всем молодым москвичам долги по кредитам, сообщает DEITA.RU.



Заместитель председателя думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов выступил с интересным предложением: простить молодежи долги по кредитам. Депутат уже направил письмо с предложением в российское правительство на имя ио вице-премьера Татьяны Голиковой.

Как пишет РИА Новости, парламентарий предлагает списать все долги перед банками и микрофинансовыми организациями молодежи до 30 лет. Правда, только той, что живет в Москве. Чернышов объяснил, что начать стоит именно со столицы – в качестве эксперимента. А дальше смотреть – распространять ли практику на все регионы.

По мнению автора инициативы, такой шаг поможет молодежи стать уверненными в себе и освободиться от груза долгов за учебу, первую машину и квартиру.

Россияне были в гневе, когда узнали о списании долгов только для москвичей:

«и пенсионную аферу только на московских распространить»

«Маааааасквичам спишут, а потом скажут, что эксперимент не удался. И вся Россия будет в одном месте...»

«Значит, эксперименты с мусоросжигающими заводами и свалочными полигонами- это в регионы, а со списанием кредитов- в Москву?»

Елена Миронова