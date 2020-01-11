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«И шапочку из фольги»: Роспотребнадзор запретил держать телефон возле уха
Ведомство опубликовало список рекомендаций по использованию
мобильников, сообщает DEITA.RU.
Роспотребнадзор составил правила пользования мобильными телефонами. Рекомендации стоит использовать тем, кто боится нанести вред собственному здоровью.
Первое правило касается времени использования: телефонный разговор не должен длиться дольше 2 минут. Следующий можно начинать только через 15 минут. Если есть возможность заменить разговор перепиской, лучше так и сделать.
Если разговор не отменить, надо правильно держать телефон: подальше от уха, обхватив гаджет рукой снизу. Если человек носит очки с металлической оправой, их стоит снять на время разговора.
Пользователи соцсетей не восприняли советы серьезно:
«И шапочку из фольги не забудьте надеть»
«Добро пожаловать в каменный век!»
«А как же излучение от вышек и всего остального?».
Елена Миронова