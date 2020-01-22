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Кот-таксист: видео взрывает интернет

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6 Декабрь 2019, 18:15

И смех и грех: Петросян и Степаненко задолжали налоговой смешную сумму

петросян

В списке злостных неплательщиков оказались бывшие супруги-юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Как стало известно, скандально известные экс-супруги недоплатили налоговой службе «огромную сумму денег» - 101 рубль за офисный центр, которым они совместно владеют через  собственный ЖКС «Улыбка москвича». До недавнего времени налоговые выплаты отчислялись исправно, пока отношения между супругами не начали портиться.

Напомним, что после 33 лет супружеской жизни артисты подали на расторжение брака и уже больше года общаются друг с другом только через адвокатов. На данный момент их совместное имущество, оцениваемое в 1,5 млрд рублей, арестовано в качестве обеспечительных мер, а потому они не имеют возможности погасить даже столь смешную сумму.

Осенью 2019 года адвокат Петросяна Сергей Жорин отметил, что сам артист согласен на равносторонний раздел имущества, в то время как Степаненко претендует на 80% совместно нажитого добра. Судя по всему, судебные тяжбы продлятся еще долго.

Ирина Елкина

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