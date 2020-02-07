И снова только Путин: медицинские маски как зеркало русской власти

В среднем по стране цены на маски выросли на 20 - 40 процентов. Разброс велик - маски делятся на самые обычные дешевые и те, что подороже. В первую очередь, ажиотаж настиг Дальний Восток.

Первым о дефиците и последующей за ним спекуляции узнал Благовещенск. Там маски абсолютно закончились еще 29 января. Вскоре дополнительно было закуплено еще 80 тысяч масок.

Далее спекуляция настигла Забайкалье. По словам заместителя председателя правительства региона Аягмы Ванчиковой, есть сведения о том, что маски, стоившие раньше два рубля, нынче продаются по десять.

При этом, в хабаровском КГБУ "Фармация" при Минздраве региона сообщили, что люди на волне ажиотажа покупают маски сотнями и даже тысячами.

Причем, заявки поступают не от организаций, а от частных лиц. Купить товар дешево, а затем втридорога его перепродать - таков «ситуативный бизнес» предприимчивых дальневосточников. За маски готовы заплатить наличными и вывести товар в день заказа.

Ситуация разнится по регионам кардинально. Например, по данным РГ, в Мурманской области за упаковку в 5 штук придется заплатить 50 рублей вместо сорока - рост на 20 процентов. Но самая парадоксальная ситуация наблюдается в Самаре и Ульяновске. Там цены на маски выросли с до 70 рублей вместо прежних пятнадцати. То есть, это 440 процентов подорожания.

ФАС фиксирует повышение розничных цен на медицинские маски в январе почти во всех регионах РФ - рассказал замглавы ведомства. Однако по информации «Взгляда», официальных жалоб на действия аптек в ФАС не подавалось.

Ни ФАС, ни региональные власти, со спекуляцией не справились. Дело дошло до президента Путина, который вынужден был вынести проблему на обсуждение на федеральном уровне. Президент предложил лишать лицензии аптеки, завышающие цены. В Госдуме уже разработали соответствующий законопроект и готовятся к его принятию.

Таким образом, президенту вместо вопросов стратегии развития приходится заниматься то медицинскими масками, то проблемами завышенных цен в аптеках. О чем это может говорить? Такая ситуация свидетельствует как о низком качестве работы органов власти, так и о растущем уровне коррупции. Аптечные сети и без того контролируются множеством надзорных структур. Однако их несостоятельность налицо. Тенденция красноречиво говорит, что ценовые нарушения кормят не только конкретных аптекарей, но и покровителей бизнеса. Без «окрика сверху» ни о каком решении проблемы не могло быть и речи.

Масочная драма позволяет сделать далеко идущие выводы: Россия по-прежнему находится в системе «ручного управления», когда решить тот или иной вопрос весь легион надзорных госструктур совершенно не в состоянии.

К слову, правительству Медведева был поставлен в вину как раз таки провал системы управления. Новые лица в новом кабинете министров рискуют наступить на те же грабли управленческого хаоса, когда единственным действенным способом решения насущных проблем становится жесткий кулак главы государства.

Василий Кучин