«И ведь не посадят» - дорогое авто едва не размазало пешехода

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Черный джип колеса

В районе Штыково автомобилист решил, что грузовик решил просто остановиться на дороге. Водитель резко обогнал фуру по «встречке» и наехал на мужчину, которого та пропускала, сообщает DEITA.RU.

По информации паблика dps_v, водитель фуры пропускал проходящего мужчину, а владелец иномарки решил, что пешеход может и посторониться, резко обогнал длинномер и въехал прямо в человека. Отмечается, что скорая госпитализировала пострадавшего в тяжелом состоянии.

«Что за дела… и ходить страшно, и самому ездить. Вечно куда-то торопятся, опаздывают все», «Закономерность – чем лучше тачка, тем высокомернее и равнодушнее тот, кто за рулем»,  - говорят подписчики.

«Со мной пару раз такое случалось. Один раз с подругой шли по «зебре», ряд машин нас пропускал, и тут на середине дороги выскакивает иномарка. Тоже, видимо, решил, что это его величеству все дают проехать. Чудом в нас не врезался, вовремя отскочили», - рассказывает горожанка Олеся.

 «Меня сбили по тому же сценарию. Я работаю в школе, там везде знаки «осторожно, дети», лежачий полицейский есть, зебра, знак перехода. Машины пропускают – и тут выруливает тот, кому больше всех надо. Сбили – получила сильный удар в ногу, гематома потом была. Я тогда совсем юная была, не догадалась травму снять или номер записать его. Но номер в основном из-за шока не увидела – встреча была довольно болезненна», - вспоминает столичный учитель Дарья.

Александра Маслова

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