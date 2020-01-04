Идеальное путешествие для каждого знака зодиака назвал астролог

Новый год – время для создания новых планов и реализации желаний. О том, какую страну желательно посетить для успеха в 2020 году, сообщает DEITA.RU.



Знаки зодиака значительно отличаются друг от друга. Поэтому нет универсального совета о том, как лучше провести отпуск. Зарубежный астролог и писатель Кэролайн Фолкнер поделилась рекомендациями для каждого знака Зодиака, отмечает «РИА новости».

Представителям огненной стихии – Овнам, Львам и Стрельцам необходимо сконцентрироваться на творчестве, поиске вдохновения и духовной энергии. Овнам можно посетить Остров Пасхи, Боснийский пирамиды или Стоунхендж. Львам получится избежать эмоционального выгорания посетив европейские столицы – Копенгаген, Лондон и Париж, а также шотландский остров Скай. Стрельцам «прописаны» Бали, Гавайи, и Тоскану в Италии.

Тельцам удачнее структурировать мысли помогут места с первозданной природой, такие, как Галапагосские острова, Куба, Ботсвана в Африке.

Близнецам желательно отправится на Аляску, в столицу Ирландии Дублин, или Швейцарский Санкт-Мориц. Это поможет близнецам обрести вдохновение и внутреннюю суть.

Под знаком эмоций пройдёт 2020 год у представителей стихии воды – Раков, Скорпионов и Рыб. Поэтому необходимо вовремя избавляться от негатива, и стремиться к эмоциональной свободе. Путешествие в Грузию, турецкий Стамбул, Египет и на Мадагаскар призваны в этом помочь.

Девам в 2020 году лучше ознакомиться с историей и культурой другой страны, что вдохновит знак на весь год. Астролог рекомендует посетить Корнуолл и Сомерсет в Великобритании, Лос-Анджелес и Мексику.

Весам астролог предрекает энергетический подъём, и советует путешествовать с партнёром. Можно побывать на Мальдивах, в Австралии и Рио-де-Жанейро.

О трудолюбии Водолеев сообщает астролог, утверждая, что им пора на заслуженный отдых. Помочь этому может участие в бельгийских музыкальных фестивалях, прогулка по холмам Шотландии, или путешествие в Лапландию.

Козерогам пришло самое время пребывать во власти хорошего настроения. Яркие позитивные переживания Козерогам подарят путешествия в Индию, Японию или на Багамы.

Софья Корф