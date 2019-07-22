В летнюю жару многие отказываются от использования привычных одеял, отдавая предпочтение вафельным или махровым простыням, сообщает DEITA.RU. Они обеспечивают хороший теплообмен, отлично впитывая лишнюю влагу. Подобрать такие постельные принадлежности можно на сайте Spim.ru - https://spim.ru/shop/odejala/. Интернет-магазин предлагает обширный выбор продукции от ведущих производителей.

Летом лучше всего использовать одеяла с легкими наполнителями, которые хорошо подойдут как для помещений с кондиционером, так и без него. Одними из лучших считаются модели с содержанием бамбука. Благодаря своей антиаллергенности бамбук подойдет людям, которые страдают астмой или проявлением аллергических реакций.

Пуховые одеяла в жаркую пору выбирают существенно реже. Лучше всего такое постельное белье подойдет для зимы, отлично согревая даже в самые сильные морозы. Однако в магазине Spim можно выбрать и всесезонные модели, которые можно использовать круглый год, а также облегченные летние варианты с меньшим содержанием пуха.

Широко известны на рынке и одеяла с эвкалиптовым волокном. Его целебные свойства позволяют сделать постельное белье еще и полезным для здоровья. К тому же такие одеяла пропускают воздух и хорошо впитывают влагу, позволяя коже оставаться сухой. Они будут отличным выбором для летней жары.

Наполнитель из натуральной шерсти – еще один весьма популярный вариант для ежедневного использования. Шерстяные одеяла сохраняют сухое тепло, которое не только согревает, но и помогает лечить простудные заболевания. Вместе с тем использовать их можно и в летнюю пору, если выбирать более тонкие варианты. Это могут быть изделия с наполнителем из шерсти верблюда, овцы, ламы, альпаки и т. д. Выбрать идеальный вариант шерстяного одеяла можно на сайте Spim.

Также на рынке можно встретить и более редкие варианты наполнителей – натуральный или искусственный шелк, морские водоросли. При этом основным критерием при выборе этих и других моделей одеял для лета является гигроскопичность и воздухоницаемость. Именно эти характеристики обеспечивают комфортный микроклимат во время ночного отдыха в жару.

Михаил Светлов