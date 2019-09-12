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Идеальным водителям сделают скидку на ОСАГО
12 Сентябрь 2019, 22:32
Новый законопроект может снизить стоимость полиса ОСАГО в три-четыре раза и достичь двух с половиной тысяч, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «РИА Новости».
Минфин и ЦБ предложили Госдуме дать скидку идеальным водителям. Кто из водителей может считаться идеальным? Это граждане моложе 50 лет, со стажем вождения – 30 лет, проживающий в центральной части России и не ставший виновником ДТП ни разу в жизни. На его автомобиле должен быть тахограф.
Но это будет возможно, только если тариф страховых компаний будут соответствовать рыночным и допускать конкуренцию.
Анастасия Туркова
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