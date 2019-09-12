Идеальным водителям сделают скидку на ОСАГО

Новый законопроект может снизить стоимость полиса ОСАГО в три-четыре раза и достичь двух с половиной тысяч, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «РИА Новости».

Минфин и ЦБ предложили Госдуме дать скидку идеальным водителям. Кто из водителей может считаться идеальным? Это граждане моложе 50 лет, со стажем вождения – 30 лет, проживающий в центральной части России и не ставший виновником ДТП ни разу в жизни. На его автомобиле должен быть тахограф.

Но это будет возможно, только если тариф страховых компаний будут соответствовать рыночным и допускать конкуренцию.

Анастасия Туркова