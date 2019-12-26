Идея для стартапа: Свежим горным снегом торгует россиянин

Предприимчивый житель Нальчика организовал новый бизнес – он торгует редким для нынешней зимы товаром – снегом, сообщает DEITA.RU.

Как пишут местные издания, один из жителей Кабардино-Балкарии вывесил на одной из интернет-площадок объявление о том, что продает снег. Стоимость натурального горного продукта – 500 рублей за ведро.

Местные жители активно обсуждают предложение о продаже «свежего белого снега с горного склона».

Соцсети пестрят комментариями о том, что за зимнее «чудо» готовы заплатить и больше, ведь сейчас в Нальчике – плюсовая температура. По данным на 26 декабря, сейчас там около 7 градусов выше ноля.

«Климат меняется – раньше никогда не было так тепло зимой», «Везде плюс, снег если и выпадает – то тут же тает, даже и не видим зимы этой», - сетуют комментаторы.

Александра Маслова



