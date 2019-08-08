Россиянам хотят разрешить трудиться удаленно, если для этого существуют причины, сообщает DEITA.RU. С таким предложением выступили представители Общероссийского народного фронта.

Сегодня, согласно Трудовому кодексу РФ, работник может трудиться либо в конторе, либо дистанционно. Если предложение ОНФ будет принято, то люди смогут часть работы выполнять дома, не только устно договорившись с руководителем, но и сославшись на законодательство. Причины, чтобы остаться дома, могут быть разные — это и вечные автомобильные пробки, и личные обстоятельства, и состояние здоровья.

Как отметили в Министерстве труда, любая инициатива, которая позволит облегчить отношения между работодателем и работникам, будут приняты, пишут «Известия».

Ранее прошла информация о том, что 15 миллионов россиян, которые выполняют неквалифицированную работу могут потерять свои места. В Минтруде с подобным заявлением не согласились.

Екатерина Брязгунова