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Идею ГИБДД не штрафовать в плохую погоду оценили эксперты

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камера, дорога, ПДД, скорость, радар,

Идея Госавтоинспекции отказаться от штрафов с дорожных камер во время непогоды пришлась по душе автомобилистам и автоэкспертам. Однако они отмечают, что требование должно быть закреплено в национальных стандартах, сообщает DEITA.RU.

По словам координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, которого цитирует РБК, пока данная мера закреплена или прописана только в методичках — ничего не изменится. Так как пункты, прописанные в методичке, не обязательны для исполнения. Хочешь — исполняешь, а хочешь — нет.

Те водители, которые все-таки получат штрафы ГИБДД во время плохой погоды, не смогут его отменить. В общем, по мнению Шкуматова, все эти разговоры из области «благих намерений», которые никогда не претворят в жизнь.

В свою очередь руководитель движения «Автомобилисты России» Виктор Похмелкин отметил, что предложение ГИБДД весьма странное. Любая камера, по его мнению, должна работать в любую погоду — дождь, снег, ураган, ветер, а если она не работает, значит — с ней что-то не так.

Если камера не способна корректно фиксировать нарушение в плохую погоду, пусть не делает этого и в хорошую, подвел итог Похмелкин.

Екатерина Брязгунова

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