Идею переименовать Крым поддержали в правительстве

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Республику Крым планируют переименовать в Республику Крым-Таврида, сообщает DEITA.RU. Данную инициативу уже поддержал полпред по Республике Крым Георгий Мурадов.

Как рассказали во время проведения международного симпозиума «Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды», с такой инициативой выступили греки Тавриды. При этом новое название имеет глубоко исторические корни, поэтому было бы весьма значимо и полезно.

Отмечается, что в России есть подобные прецеденты. Достаточно вспомнить такие субъекты Российской Федерации, как Саха (Якутия) или Осетия (Алания).

Перед принятием решения о переименовании республики будет учтено мнение местных жителей, без добровольного согласия которого в Государственной Думе вопрос по двойном названии Крыма подниматься не будет.

Напомним, что полуостров присоединили к России по результатам референдума в 2014 году.

Екатерина Брязгунова

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