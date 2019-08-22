Эксперт предложил замену раздачи денег родителям школьников, сообщает DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт нижней палаты российского парламента.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко, в прошлом бывший главный санитарный врач России, не оценил идею о финансовой поддержке семей для сборов ребёнка в школу.

По его словам, в этом случае существует высокий риск того, что деньги будут израсходованы не целевым способом, иначе говоря - потрачены не на покупку школьных принадлежностей, а на что-то другое.

Решить эту проблему можно было бы заменой выдачи денег на выдачи тех самых предметов, которые понадобятся ребёнку в школе.

Кроме этого, как отметил депутат, в случае прямого выделения денег будет невозможно привести эту сумму к единому знаменателю, ввиду того, что цены в разных регионах разнятся.

Дмитрий Шевченко