Идею продлить время продажи вина оценили россияне

Россияне высказались об идеи продажи отечественного вина в России до полуночи, сообщает DEITA.RU.

Напомним, соответствующее предложение подготовила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). По мнению авторов инициативы, эта мера позволит значительно повысить продажи российских вин.

На данный момент инициативу уже поддержали. Федеральные органы заинтересовались предложением и приступили к разработке поправок к проекту закона о виноградарстве и виноделии, который уже одобрен.

По словам директора винодельни «Усадьба Дивноморское» Сергея Безнощенко, если удастся на законодательном уровне увеличить время продажи российского вина, это позволит снизить потребление суррогатных алкогольных напитков. Более того, благодаря такому послаблению россияне смогут постепенно перейти на качественные и легкие напитки.

Стоит отметить, что россияне тоже поддерживают эту идею.

23-летняя Алиса заявила, что «любой алкоголь должен продавать до полуночи и даже позже».

29-летняя Анастасия задается вопросом, а почему бы и не продавать вино российского производства до полуночи. «С одной стороны, почему бы и нет. А с другой, сейчас алкоголь часто продается в алкомаркетах или в отдельных алкоголь часто продается в алкомаркетах или в отдельных отделах, которые закрываются в приморье в 22:00 — потому что дальнейшая их работа не имеет смысла. А если продавать вино до полуночи — придется увеличивать время работы целого магазина или отдела. При том, что в эти часы не будет продаваться остальной алкоголь — только вино. Это как-то странно и убыточно будет для владельцев, да и сотрудникам довольно бессмысленно будет просто проводить два часа, за которые не факт, что вообще что-то купят», — сказала девушка.

Виктор уверен, что надо в принципе менять политику в сфере продажи алкогольных напитков. «Алкоголь вреден даже в малых количествах! Пусть это и расходится с мнением большинства, но считаю, что надо сильно повысить цены на любой алкоголь. Книга стоит 300 рублей, бутылка пива — менее ста. Нужно менять приоритеты», — сказал мужчина.

Николай в разговоре с корреспондентом DEITA.RU заявил, что нужно поддержать отечественного производителя качественных вин. «Зачастую антиалкогольное законодательство стало фикцией. Все знают «точки», где можно приобрести поздним вечером алкоголь нелегально или полулегально. А эта мера позволит не прятать качественный алкоголь от контроля государства», — сказал он.

Многодетная мать Юлия уверена, что ничего менять не нужно. «Меня устраивает нынешний режим. Реально уменьшает количество выпитого спиртного в стране», — отметила она.

Екатерина Брязгунова