Идею против мошенников ОСАГО выдвинуло МВД

В эфире радио «КП» заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов рассказал про новую идею МВД и добавил, как она работает сегодня в стране, сообщает DEITA.RU.

По словам заместителя директора, силовые ведомства хотят в бороться с мошенничеством при помощи детективов, однако в российских реалиях этот шаг будет малоэффективен.

На это есть несколько причин. Во первых, чтобы опросить любого человека от него необходимо получить письменное разрешение, поэтому любой человек с высокой вероятностью не будет давать такие разрешения.

Вторая причина – информация от частного детектива не имеет процессуальной силы, поэтому после сдачи документов полицейские снова начнут проверку, что значительно снижает количество возбуждаемых дел.

Сергей Ефремов добавил, что для внедрения данной системы необходимы изменения в законах, уже сейчас страховые компании совместно с ЦБ прорабатывают подобные инициативы.