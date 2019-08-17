Предложение ограничить продажу вредных продуктов на российских предприятиях и в офисах не станет обязательным к внедрению, сообщает DEITA.RU.

Такое заявление сделал представитель Минздрава после того, как в пятницу, 16 августа, прошла информация о возможном запрете продажи продуктов с высоким содержанием сахара и соли на работе. Речь идет о чипсах, газировке, кириешках, шоколадках и других вкусностях.

Напомним, соответствующие рекомендации подготовили в Национальном медицинском исследовательском центре профилактической медицины. Специалисты при этом отмечают, что все советы разработаны уже на основе имеющихся практик.

Ранее DEITA.RU сообщало о том, что в теперь в школах и детских садах России будут использовать только йодированную соль для приготовления блюд.

Екатерина Брязгунова