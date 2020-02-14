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Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Идею Зеленского создать для крымчан «город-сад» оценили в Госдуме

Гости из других стран в Крыме

Крымский депутат назвал предложение фантазией из зависти

Идея президента Украины Владимира Зеленского создать для переселенцев из Крыма «город-сад» запоздала, сообщает ИА DEITA.RU.

Такое мнение озвучил депутат Госдумы от республики Крым Михаил Шеремет. Он напомнил, что после того, как регион вошел в состав Российской Федерации, на его территории уже стартовали инфраструктурные проекты, и ситуация принципиально изменилась, пишет РИА «Новости».

«Крымчан этими коврижками не заманишь. Город-сад уже создан в российском Крыму, о чем только приходилось мечтать в бытность нахождения полуострова в составе Украины», – считает Шеремет.

Заявление украинского лидера о планах начать строительство в Херсонской области «города-сада» он назвал фантазиями из зависти. В случае реализации проекта, уверен депутат, местность превратится в резервацию для крымчан.


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