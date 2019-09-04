Сбербанк может взяться за оформление электронных паспортов для россиян, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Кредитная организация обсуждает этот вопрос с властями. В банке предложили предоставить свои площадки под государственные сервисы, в число которых входит и создание электронных паспортов. Об этом заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин накануне ВЭФ.

По его словам, взаимодействие с госструктурами идет активно, банк предоставляет государству свои разработки в сфере цифровых технологий.

Ведяхин уверяет, что выдавать гражданам электронную версию паспорта может Сбербанк, если государство и законодательство предоставят такую возможность.

Напомним, что переход на новый вид паспортов запланирован на 2020 год и начнется с Москвы. Полный отказ от бумажного паспорта произойдет к 2022 году.

Электронный паспорт, который планируют выдавать россиянам – это пластиковая карточка с особым чипом, где записана основная информация о гражданине: ФИО, наличие водительских прав, СНИЛС и тд. Биометрические данные можно записать по желанию. Возможно, к карте-паспорту разработают мобильное приложение.

Анастасия Туркова