До сорока четырех человек выросло число жертв стихии в КНР, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Тайфун «Лекима» свирепствует на территории Китая, принося с собой сильнейшие ветры и ливни. Он прошел ночью с пятницы на субботу по восточным районам КНР и вынудил спасателей провести эвакуацию миллиона граждан. После него остается след из поврежденных ЛЭП, поваленных деревьев, затопленных сельскохозяйственных земель и поврежденных домов, коих насчитывается тридцать шесть тысяч. Кроме того, изменено расписание ж/д вокзалов и аэропортов.

Шестнадцать человек числятся пропавшими без вести, сорок четыре – мертвы.

Местные власти озвучили сумму ущерба, причиненного грозной стихией. В пересчете на доллары это 3,5 миллиарда долларов.

Напомним, что в настоящее время тайфун идет в сторону Приморья.

Анастасия Туркова