Жители Владивостока записали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить точечную застройку в дальневосточной столице. Противостояние горожан и застройщика рискует перейти в вооруженное столкновение по сценарию Екатеринбурга, сообщает DEITA.RU.

«Верните кредит доверия» - жители Владивостока записали видеообращение к президенту России, губернатору Приморья и мэру города с требованием остановить точечную застройку. В желтых жилетах и с вилами в руках на фоне плаката с цитатой Сергея Лазо «Вот за эту Русскую землю, на которой я сейчас стою, мы умрем, но не отдадим ее никому!» они вышли на защиту одноименного сквера, расположенного между домами № 113 и 116 по улице Кирова и дома № 8 по улице Чапаева. Под музыку из песни «Священная война» местные жители зачитали следующий текст:

«Несколько месяцев назад наживы ради и без разрешения на строительство вражеские захватчики зашли на общественную территорию наших домов. Началось противостояние и недопущение строительства двух небоскребов, при возведении которых остановится жизнь микрорайона, который и так находится в тяжелом состоянии из-за нехватки дошкольных учреждений, запаса мощности и прочности коммуникаций. В настоящее время мы, жители района, среди которых есть ветераны спецслужб, отбили первую атаку и не пустили тяжелую технику для проведения земельных работ на территории нашего сквера имени Сергея Лазо, за которым мы ухаживаем на протяжении всего времени существования микрорайона».

О том, что территория продана частной компании под застройку, местные жители узнали из СМИ. На площади менее 1 гектара планируется возведение двух 30-этажных домов и супермаркета, говорят жители, подчеркивая, что точечная застройка нарушает их конституционное право на благоприятную окружающую среду. Отметим, что месяц назад местные жители уже обращались с этой же просьбой остановить точечную застройку сквера к губернатору Приморья Олегу Кожемяко.

«Точечная застройка, как спрут, опутала наш город. Граждан намеренно загоняют в зону напряженности, лишая их зелени и света», - жалуются приморцы уже президенту.

Жители микрорайона написали уже более 20 обращений в различные инстанции, собрав сотни подписей в защиту сквера. В своем обращении они жалуются на «беспрецедентное давление на активистов района» и угрожают «самостоятельным решением проблемы» в случае отсутствия реакции властей.

«Настоятельно рекомендуем тем, кто находится у власти, обратить самое пристальное внимание на точечные застройки в городе Владивостоке, прислушаться к мнению горожан, учесть их интересы и принять нашу сторону в этих локальных конфликтах. Верните кредит доверия! Мы помним подвиги наших дедов, которые выгнали интервентов с этой священной земли, и мы можем повторить их подвиг. Победа будет за нами», - заявляют владивостокцы.

Очевидно, что громкий скандал вокруг «скверного» храма в Екатеринбурге, который удалось разрешить только после личного вмешательства президента, подал пример другим противникам точечной застройки. Владимир Путин тогда посоветовал чиновникам спросить и послушаться мнения жителей.

Грозит ли Владивостоку сценарий Екатеринбурга, и вмешается ли в локальный конфликт федеральный центр? Возможно, если учесть, что таких тлеющих конфликтов в Приморье много, и 20 июня жители собираются выйти на митинг против точечной застройки, экологических и других проблем региона. Прямо на центральную площадь столицы прямо в день проведения Прямой линии с президентом. DEITA.RU будет следить за развитием событий.

Напомним, что протестанты в Приморье взяли на вооружение парижскую моду на спецодежду. Общественники все чаще одевают желтые жилеты в знак протеста. Так, накануне, такие активисты были замечены на общественных слушаниях по строительству завода СПГ резидентов Свободного порта Владивосток в Хасанском районе края.

Отметим, что, по мнению экспертов, возможным катализатором для выступлений против точечной застройки мог послужить созданный мэрией прецедент по отмене разрешения на строительство многофункционального центра. Теперь горожане все активнее требуют отмены других скандальных строек, а их во Владивостоке хватает.

Светлана Алеутская