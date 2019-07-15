Заседание рабочей группы по совершенствованию оказания медицинской помощи больным с онкогематологическими заболеваниями в Приморском крае прошло под эгидой дискуссионной площадки «Благополучие человека», сообщает DEITA.RU.

В работе дискуссионной площадки, прошедшей на базе ТГМУ, приняли участие представители медицинских и пациентских организаций Приморья и Хабаровского края, а также регионального департамента здравоохранения.

Как отметил координатор дискуссионной площадки «Благополучие человека», председатель комитета Законодательного Собрания Приморского края по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис, в настоящее время сложилось конструктивное взаимодействие между комитетом и департаментом здравоохранения региона. В том числе и в вопросах реализации национальных проектов на территории региона.

«У других регионов уже есть хорошие отработанные практики в лечении онкогематологических заболеваний. Сейчас необходимо правильно обозначить проблему и поставить цели для достижения. Пациенты, которые проживают на территории Приморского края, должны почувствовать на себе заботу. Они должны знать, что вовремя пройдут диспансеризацию и могут рассчитывать на выявление заболевания на ранней стадии и соответствующее лечение. Это целый комплекс слагаемых, из которых, в том числе, складывается качество жизни на территории Приморья», - подчеркнул Игорь Чемерис.

Национальный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» является частью проекта «Здравоохранение», принятого до 2024 года. Вместе с тем, федеральный проект не учитывает специфичных мероприятий, направленных на борьбу с онкогематологическими заболеваниями.

А потому участники рабочего совещания рекомендовали Законодательному Собранию Приморского края организовать дискуссионную площадку с участием всех заинтересованных лиц по обсуждению проблем, связанных с оказанием доступной и качественной медицинской помощи. Планируется также обсудить и обеспечение дорогостоящими инновационными высокоэффективными лекарственными препаратами онкогематологических пациентов.

Кроме того, приморским парламентариям предложили подготовить обращение в адрес правительства России с просьбой о включении онкогематологии в Национальный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Дмитрий Санников