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Игорь Чемерис: Люди приходят со справедливыми просьбами

приемная

Более 100 обращений граждан получено за месяц работы мобильной приемной депутата Законодательного Собрания Приморского края Игоря Чемериса, сообщает DEITA.RU.

Мобильная приемная депутата – формат для Приморья новый. Но, как оказалось, очень востребованный гражданами. Новость об автобусе с приметной надписью, который по регулярному графику паркуется в самых оживленных местах, быстро разлетелась среди избирателей округа. 

Команда депутата не ожидала такого внимания от населения и часто работала гораздо больше запланированного времени, принимая всех желающих. По словам Игоря Чемериса, жители обращаются по разным проблемным вопросам: от качества работы управляющих компаний и капитального ремонта многоквартирных домов до мер социальной поддержки по разным категориям граждан и работе больниц. «Люди приходят с совершено обычными и справедливыми просьбами», - подчеркнул Игорь Чемерис. 

Всего за месяц в мобильную приемную более 100 обращений. Следует отметить, что часть из них депутату передали представители общественных организаций, и от решения проблем зависит качество жизни тысячи людей. 

Как подчеркнул Игорь Чемерис, мобильная приемная депутата Законодательного Собрания – это не какая-то разовая или месячная акция. Общественная приемная на колесах продолжит свою работу и в следующем году, сразу же после новогодних праздников.

Иван Крышан

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