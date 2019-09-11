Игорь Чемерис: Мы должны стоять на страже интересов жителей Приморского края

Вопросы изменений в начислении налога на имущество физических лиц обсудили на региональной дискуссионной площадке «Благополучие человека». Модератором дискуссии стал депутат Законодательного Собрания Приморского края Игорь Чемерис, сообщает DEITA.RU.

Как известно, сейчас в регионе налог на доходы физических лиц исчисляется исходя из инвентаризационной стоимости. С 1 января 2020 года же в Приморском крае этот налог будут рассчитывать, исходя из кадастровой стоимости. Как это повлияет на жизнь приморцев, какие возможные проблемы могут возникнуть, обсудили эксперты и представители городских и районных отделений «Единой России».





Как отметил координатор дискуссионной площадки Игорь Чемерис, сейчас о будущей системе налогообложения знают далеко не все приморцы, хотя налог в новом формате будут платить все собственники недвижимости.

Как рассказала начальник отдела налогообложения имущества Управления ФНС России по Приморскому краю Ольга Семенах, налоговая база будет определяться в отношении каждого объекта. Налог по кадастровой стоимости будут рассчитывать с жилого дома, квартиры, комнаты, гаража, машино-места, объекта незавершенного строительства и иных зданий, сооружений и помещений. В целях недопущения резкого роста налоговой нагрузки при новом исчислении, в первые три налоговых периода (то есть, года), будут применяться понижающие коэффициенты: 0,2, 0,4 и в последний год 0,6. В дальнейшем предполагается рост налога не более чем на 10% в год. Установлены и налоговые льготы для 15 категорий граждан, в том числе инвалидам 1 и 2 группы, пенсионерам и другим категориям.

По мнению налоговиков, кадастровая стоимость должна быть приближена к рыночной. Инвентаризационная же стоимость, установленная ранее, уже неактуальна. Фактически это – восстановительная цена недвижимости за исключением износа. При этом в ней не учитываются другие критерии, определяющие рыночную стоимость.

Как сообщила директор КГБУ «Центр кадастровой оценки Приморского края» Анна Самойленко, на сегодняшний день проведена кадастровая оценка объектов капитального строительства и земель лесного фонда. В 50-дневный срок в организацию было подано около 6700 замечаний, из них 4770 – от физических лиц. При этом более половины решений по обращениям было принято в пользу заявителей. Встречались при этом различные недочеты: от 1500 года постройки здания в Приморье до площади объекта в полмиллиона квадратных метров. Чаще же собственники уточняли небольшие изменения в характеристиках объектов.

Для граждан, которые не согласны с кадастровой оценкой своей недвижимости, есть способ ее оспорить – подать заявление в комиссию при управлении Росреестра по Приморскому краю. В случае несогласия с ее решением, эксперты рекомендуют обращаться в судебные органы.

Как подчеркнул координатор площадки Игорь Чемерис: «Дискуссия, прошедшая сегодня, была полезна для всех. С одной стороны, мы защищаем муниципалитеты, как получателей доходов от налога. Именно эти средства затем будут направляться на исполнения ими полномочий, в том числе на выплаты зарплат работникам бюджетных организаций, ремонты дорог. Во-вторых, мы должны стоять на страже интересов жителей Приморья. В связи с этим, необходимо повысить их информированность, рассказывать о новой методике налогообложения».