Вопросы защиты прав потребителей-автовладельцев и соответствия стандартам качества автомобильного топлива на АЗС Приморского края обсудили на региональной дискуссионной площадке «Благополучие человека». Модератором и координатором дискуссии стал председатель комитета Законодательного собрания Приморского края по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис, сообщает DEITA.RU.

Координатор площадки Игорь Чемерис отметил важность вопроса как для Владивостока - одного из самых автомобильных городов России, так и для Приморского края в целом. Об этом же говорит и проведенный анализ обращений граждан. Приморские автомобилисты нередко сталкиваются с некачественным топливом с разной степенью последствий: от замены свечей до выхода из строя топливного насоса, катализатора и бортовой электроники.





Не внушает оптимизма и ситуация на рынке приморских нефтепродуктов. Крупнооптовые цены складываются выше розничных, а потому не исключено, что отдельные недобросовестные заправочные станции будут продавать суррогат под видом качественного топлива. Кроме того, с 1 июля 2019 года заканчивает действие соглашение нефтяников с государством по ценам мелкого опта и розницы. А, стало быть, вполне можно ожидать повышения цен на автозаправочных станциях. Приморский топливный союз подготовил предложения и направил их в адреса полномочного представителя Президента в ДФО Юрия Трутнева и вице-премьера Дмитрия Козака.

Контроль за качеством нефтепродуктов со стороны государства на территории Приморского края ведется силами всего одного человека по линии Росстандарта. Кроме того, в нашей округе не существует специальной сертифицированной лаборатории, которая могла бы в кратчайшие сроки проводить физико-химический анализ и выдавать заключение о качестве топлива. Ситуация должна измениться в лучшую сторону с введением в эксплуатацию в этом году такой лаборатории в Хабаровске.

На каком же этапе топливо становится некачественным: на нефтебазе, в ходе транспортировки или уже непосредственно в резервуарах АЗС? По мнению президента НКО «Приморский топливный союз» Владимира Чирскова, до 80% топлива-суррогата в Приморье можно было бы не допустить при условии проведения регулярных проверок полицией топлива, поступающего по железной дороге.

Крупные клиентоориентированные компании, такие как ПАО “НК “Роснефть” и АО “ННК Приморнефтепродукт” постоянно осуществляют контроль за качеством топлива на своих АЗС.

В случае возникновения фактов поломки автомобилей и обращений автовладельцев, компании проводят внутренние служебные расследования, находятся в контакте с пострадавшими и берут на себя ответственность за качество своего продукта. Данные участники рынка в полной мере осознают репутационные риски, связанные с качеством топлива и обращениями потребителей.

Следует отметить, что дискуссионную площадку не посетили, например, представители компании BENZO, хотя по данному поставщику топлива наблюдается достаточное количество нареканий со стороны потребителей. Также высокий процент нареканий наблюдается на мелкие АЗС, а также АЗС, не являющиеся участниками Топливного союза.

Как отметили специалисты сервисного центра «Саммит моторс», из около 50 тысяч клиентов на гарантийном обслуживании, обслуженных за 4 года, подтвержденных случаев проблем с автомобилем, возникших из-за некачественного топлива, оказалось 25: 15 с бензиновым двигателем и 10 с дизельным. При этом, была отмечена «вспышка» в 2017 году, которая привела в автосервис многих владельцев «свежих» автомобилей. Некачественным оказалось высокооктановое топливо на одной из крупных приморских сетей заправочных станций, которое закоксовывало мотор и приводило к повышенному износу двигателя.

Тогда компания-поставщик бензина провела внутреннее расследование причин появления некачественного топлива и договорилась с пострадавшими автовладельцами. Но что делать автолюбителю, с которым «по-хорошему» договариваться не захотят, и дело дойдет до судебных разбирательств? Как оказалось, с четким алгоритмом действий есть проблемы.

Специалисты Роспотребнадзора дают четкую рекомендацию по первому шагу – сохранить товарный чек, подтверждающий покупку. Также необходимо написать претензию руководству фирмы, которой принадлежит автозаправочная станция. Если машина отправлена в автосервис, до ремонта необходимо взять пробу топлива. А как это сделать, если автомобилист отъехал от АЗС за пару сотен километров? А если проблема обнаружилась через несколько дней? А если проба взята с нарушением процессуального порядка, и каков он, этот порядок? «Потребителям нужен четкий и понятный алгоритм действий», - подчеркнул Игорь Чемерис.

Участники региональной дискуссионной площадки приняли решение созвать рабочее совещание с приглашением представителей правоохранительных органов и надзорных ведомств с целью выработки конкретных рекомендаций потребителям-автовладельцам по защите своих прав.

Дмитрий Санников