Игроманов в России защитят законом

Законопроект о защите российских игроманов рассмотрят на заседании Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 10 октября, сообщает DEITA.RU.

Разработал документ Минфин, и его суть заключается в том, чтобы запретить прием ставок от граждан, которые сами об этом заранее попросят, а также от ограниченно дееспособных и недееспособных лиц, если их опекун направил такое заявление.

Механизм действия документа предлагается такой. После подачи заявления гражданином или попечителем игромана организаторы азартных игр должны в течение одного дня передать ходатайство в саморегулируемую организацию. Эта самая СРО ведет перечень граждан, имеющих пристрастие к азартным играм. Тот, кто признает себя игроманом и окажется в перечне, может быть исключен из него минимум через год.

Кроме того, законотворцы предлагают ввести механизм ограничения приема ставок по сумме. Игроман может попросить об установлении для него максимальной суммы ставок — при достижении этого порога пари принимать уже не будут. При этом организатор азартных игр будет вправе пересмотреть установленные участником азартных игр максимальные суммы ставок не ранее чем через год.

Ранее Минздрав запланировал геев заменить игроманами. Российские специалисты из Министерства здравоохранения предложили включить зависимость от компьютерных игр в Международную классификацию болезней.

Дмитрий Санников