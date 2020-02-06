Игры приморских подростков с ножом закончились актом вандализма

Круглую сумму придётся заплатить родителям вандалов, которые испортили крышу спортивной школы в Дальнегорске, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на телекомпанию «Даль-ТВ». Шестиклассники вырезали кусок пластика из крыши спортивного комплекса.

Шестиклассники решили испортить имущество спортивной школы «Гранит», невзирая на камеры видеонаблюдения. По словам директора СШ «Гранит» Владимира Фадеева, ребята сначала изрезали ножом кем-то забытый шарф, затем взобрались повыше, чтобы испортить крышу спортивного комплекса. При этом заранее подростки закрыли одну из камер видеонаблюдения, по всей видимости решив, что этого достаточно. Однако по видеозаписи с другой камеры видеонаблюдения удалось установить личности школьников.

Для шалостей с ножом шестиклассникам потребовалось не более 15 минут. Родители шестиклассников уже осведомлены о происшествии. Дирекция школы предоставила родителям контактные данные подрядной организации, которая сможет восстановить кровлю крыши. Родители вандалов должны будут выплатить 21 тысячу рублей для того, чтобы устранить повреждение.

Владимир Фадеев, обращаясь к родителям подростков отмечает, что зачастую игры детей могут нести опасность для жизни и здоровья школьников. Так, на территории спортивной школы «Гранит» было замечено, что дети взбираются на высокие световые мачты, где на большой высоте, держась за мачту одной рукой, дети делают селфи. Проблему удалось устранить, помазав мачты мазутом. Тем не менее, воспитание должно происходить в семье, где родители должны разговаривать с детьми об опасности подобных развлечений.

Напомним, в январе 2020 года стало известно о трагическом случае в Дальнегорске, когда девочка упала с горки во дворе жилого дома. Пострадавшую направили в реанимацию.