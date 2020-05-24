Илон Маск признался в любви к русскому

Директор компании Tesla и SpaceX сделал важное признание в Twitter, отвечая на комментарий, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Маск под постом написал, что ему нравится, как звучит русский язык. При этом сделал он это на русском языке. Во время переписки ему написали, что ему еще предстоит услышать новые слова, которые специфичны только для россиян, на что Илон ответил афоризмом «Когда рак на горе свиснет».

Не впервые, когда Илон Маск употребляет русскую речь и слова в комментариях в Twitter. Ранее он писал и другие крылатые выражения, а иногда и вступал в переписки с людьми. В прошлом году он несколько раз прибегал к помощи русского языка.

Напомним, что приморский олигарх во время презентации новой машины Tesla уличил Илона Маска в плагиате автомобиля. В начале этого года порядка 14% россиян признались, что им симпатичен Илон Маск. Также на просторах российского интернета популярен мем с участием американского предпринимателя, которому задают вопрос: «Как тебе такое, Илон Маск?».