Илон Маск рассказал об инопланетянах

Руководитель компании SpaceX Илон Маск заявил, что инопланетян в нашей части галактики не существует, сообщает DEITA.RU.

Собственно, ничего нового, чего не было бы известно и до него, Илон Маск в ходе мероприятия на стартовой площадке, где установлен первый полностью собранный экземпляр ракеты Starship, не сказал.

Как заявил глава компании SpaceX, насколько мы знаем, мы единственные разумные живые существа. Может, там и есть жизнь, но мы не видели ее признаков. «Если вы спросите меня, что я знаю об инопланетянах, я бы сказал, что хотел бы я знать, есть ли они. Я не видел никаких признаков этого», - логично прокомментировал Илон Маск.

Рассказы о том, что военные прячут пришельцев в так называемой "Зоне 51", к штурму которой недавно призывали в интернете, он назвал популярным мемом.

При этом Маск напомнил, что у человечества осталось "всего семьсот миллионов лет", чтобы спастись с Земли до того, как ее уничтожит Солнце. В этой связи он призвал осваивать космос и другие планеты.

Между тем, российские астрономы в ответ на «открытия» Илона Маска лишь пожмут плечами. Дело в том, что масса Солнца недостаточна для того, чтобы его эволюция завершилась взрывом сверхновой. Вместо этого, согласно существующим представлениям, через 4-5 миллиардов лет оно превратится в красный гигант.

Дмитрий Санников