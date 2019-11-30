Новости
Врач советует не есть красную икру ложками каждый день
1 Декабрь 2019, 01:21
Путин собирает бизнесменов на разговор
1 Декабрь 2019, 00:24
Медведеву на подпись приготовили стратегию развития Севера
30 Ноябрь 2019, 23:14
Новые площадки комплекса ГТО появляются в сельской местности Приморья
30 Ноябрь 2019, 22:43
На Фестиваль борьбы во Владивостоке съехались спортсмены из Приморского и Хабаровского краев
30 Ноябрь 2019, 22:42
Чемпионат по настольной игре Го стартовал во Владивостоке
30 Ноябрь 2019, 22:40
Детская наркомания – не приговор: уссурийские специалисты возвращают трудных подростков к нормальной жизни
30 Ноябрь 2019, 22:35
Пенсионеров Владивостока учат активному образу жизни
30 Ноябрь 2019, 22:34
Имена лучших дальневосточников назовут в Москве
Организаторы ежегодного конкурса «Звезда Дальнего Востока» отберут финалистов премии и пригласят их на оглашение результатов на фестиваль «Дни Дальнего Востока», который стартует в Москве на следующей неделе. Имена победителей конкурса объявят в торжественной обстановке 12 декабря, сообщает DEITA.RU.
Всего в конкурсе приняли участие более 100 граждан и юридических лиц. Из них финалистами станут лишь 18 персоналий – по три в каждой из 9 номинаций. Организаторы конкурса объявят в Москве лучшего «гектарщика», работодателя, управленца, иностранного «дальневосточного» инвестора и волонтера. Также будут объявлены результаты в номинациях «Молодые львы», «Открытость», «Бизнес действие», «Технологические новации», «Развитие территории» и «Стратегическое развитие».
Конкурс «Звезда Дальнего Востока» проводится третий год. Его победителями традиционно становятся бизнесмены, общественники, журналисты и блогеры, вносящий вклад в развитие Дальнего Востока как приоритетного направления внутриполитического вектора страны.
Отметим, мероприятие пройдет в Москве в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока». Организаторами обоих событий являются дальневосточное полпредство и Минвостокразвития при организационной поддержке правительства Москвы.
Фото: primorsky.ru