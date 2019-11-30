Имена лучших дальневосточников назовут в Москве

Организаторы ежегодного конкурса «Звезда Дальнего Востока» отберут финалистов премии и пригласят их на оглашение результатов на фестиваль «Дни Дальнего Востока», который стартует в Москве на следующей неделе. Имена победителей конкурса объявят в торжественной обстановке 12 декабря, сообщает DEITA.RU.

Всего в конкурсе приняли участие более 100 граждан и юридических лиц. Из них финалистами станут лишь 18 персоналий – по три в каждой из 9 номинаций. Организаторы конкурса объявят в Москве лучшего «гектарщика», работодателя, управленца, иностранного «дальневосточного» инвестора и волонтера. Также будут объявлены результаты в номинациях «Молодые львы», «Открытость», «Бизнес действие», «Технологические новации», «Развитие территории» и «Стратегическое развитие».

Конкурс «Звезда Дальнего Востока» проводится третий год. Его победителями традиционно становятся бизнесмены, общественники, журналисты и блогеры, вносящий вклад в развитие Дальнего Востока как приоритетного направления внутриполитического вектора страны.

Отметим, мероприятие пройдет в Москве в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока». Организаторами обоих событий являются дальневосточное полпредство и Минвостокразвития при организационной поддержке правительства Москвы.

Фото: primorsky.ru