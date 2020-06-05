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Именно так нужно наполнять топливный бак
Многие автолюбители ошибаются
Эксперты рекомендуют держать топливный бак по возможности полным, а не заливать постоянно небольшие порции, сообщает ИА DEITA.RU.
С точки зрения расхода, разницы никакой нет: бензин одинаково тратится, если его «по горлышко» и на дне. А вот времени на постоянные визиты на заправку тратится ощутимо.
Тем не менее, куда важнее физический вред, который может получить топливная система от постоянного недолива.
«В бензобаке любого автомобиля есть вода – это конденсат, который образуется из-за разницы температур воздуха, в котором всегда присутствует влага, и топлива. Вода, как более тяжелая фракция, скапливается на дне бака, то есть непосредственно в зоне работы бензонасоса. Поэтому желательно минимизировать количество того самого конденсата», – комментируют эксперты авторесурса «Пятое колесо».
Кроме того, часто на заправках есть бонусные программы, которые позволяют заметно сэкономить при оплате большого объема топлива.