telegr wh call

Новости

Именно так нужно наполнять топливный бак

5 Июнь 2020, 03:15

Не влезть в долги с кредиткой помогут нехитрые шаги

5 Июнь 2020, 02:15

До 50 тысяч: новые штрафы ждут автолюбителей

5 Июнь 2020, 02:00

Эти правила сезонного хранения сберегут ваши шины

5 Июнь 2020, 01:15

Мошенники добрались до WhatsApp

5 Июнь 2020, 01:00

В Москве арестовали Николая Платошкина

5 Июнь 2020, 00:16

Минтруд предлагает повысить прожиточный минимум

5 Июнь 2020, 00:15

«Аэрофлот» перенес июньские рейсы на июль и не вернул людям деньги

4 Июнь 2020, 23:30

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Именно так нужно наполнять топливный бак

Пистолеты завправочные заправка

Многие автолюбители ошибаются

Эксперты рекомендуют держать топливный бак по возможности полным, а не заливать постоянно небольшие порции, сообщает ИА DEITA.RU.

С точки зрения расхода, разницы никакой нет: бензин одинаково тратится, если его «по горлышко» и на дне. А вот времени на постоянные визиты на заправку тратится ощутимо.

Тем не менее, куда важнее физический вред, который может получить топливная система от постоянного недолива.

«В бензобаке любого автомобиля есть вода – это конденсат, который образуется из-за разницы температур воздуха, в котором всегда присутствует влага, и топлива. Вода, как более тяжелая фракция, скапливается на дне бака, то есть непосредственно в зоне работы бензонасоса. Поэтому желательно минимизировать количество того самого конденсата», – комментируют эксперты авторесурса «Пятое колесо».

Кроме того, часто на заправках есть бонусные программы, которые позволяют заметно сэкономить при оплате большого объема топлива.

Читайте также:

Эти правила сезонного хранения сберегут ваши шины

Эти пять вещей в вашем багажнике насторожат инспектора ГИБДД

Нетрезвые водители особенно поплатятся за ребенка в салоне

Елена Кот

Популярное

Часть россиян не сможет оформить правый руль во Владивостоке

Некоторых россиян могут освободить от НДФЛ

Выпускники Приморья не смогут пересдать ЕГЭ этим летом

При взимании долгов с россиян появится важное условие
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...