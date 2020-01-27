Иммунолог: обычные маски против коронавируса почти бесполезны

Доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог Дмитрий Вологжанин поделился советами, как снизить риск заражения вирусными заболеваниями, сообщает DEITA.RU.

Как пишут «Невские новости», иммунолог-аллерголог Дмитрий Вологжанин считает, что от передающегося воздушно-капельным путем вируса не «спрятаться» под обычной медицинской маской, потому что она способна защищать от инфекций лишь условно. Например, если человек болеет и не хочет заразить окружающих.

«Иногда советуют использовать маски, если приходится работать в помещении или если есть вероятность встречи с человеком, который болеет. На открытом воздухе в маске нет большого смысла», - отмечает Дмитрий Вологжанин.

Эффективность обычной медицинской маски сохраняется не более двух часов, после чего ее необходимо заменить на новую. Потому как потом она сама начнет представлять угрозу здоровью человека из-за микробов, которые на ней скапливаются. Для того же, чтобы по-настоящему снизить риск заражения инфекцией, необходимы специальные респираторы с высокой степенью фильтрации.

Власти Китая 31 декабря 2019 года уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV - был установлен 7 января 2020 года.

На 26 января 2020 года китайские власти оценивают число подтвержденных в КНР случаев заболевания в 2027 человек, число летальных исходов составляет 57. Заражение подозревается еще у 2700 человек, случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае.

Дмитрий Санников