Долги группы компаний «Востокцемент» могут остановить все «стройки века» в регионе, сообщает ИА DEITA.RU.

Единственный поставщик цемента в Дальневосточном федеральном округе ГК «Востокцемент» угрожает остановкой производства. О последствиях такого шага для строительной и других отраслей региона DEITA.RU рассказал эксперт.

После ареста Генпрокуратурой счетов предприятий «Востокцемента» в связи с уголовным делом экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева группа компаний заявила о возможной остановке производства стройматериалов, признавшись, что не сможет выполнить обязательства перед заказчиками. А среди них, надо отметить, все строительные компании ДФО, ведь «Востокцемент» уже долгие годы является монополистом на этом рынке.

«На предприятиях могут закончиться необходимые для производственного процесса ресурсы. Например, производство цемента невозможно без доменного шлака и гипса, которые заводы закупают у поставщиков. Также необходимо вовремя производить оплату за уголь, тару, электроэнергию и топливо. Арест счетов делает это невозможным», - сообщалось в официальном релизе предприятия.

Как отметил председатель Совета АСО «Альянс строителей Приморья» Сергей Федоренко, это грозит остановкой всех строек на Дальнем Востоке, а затем значительным удорожанием работ.

«Если этот завод остановит производство цемента, то как быстро на Дальнем Востоке появится новый цемент? Сколько месяцев ждать? А ведь без цемента нельзя сделать раствор и бетон. А этими материалами выполняется львиная доля всех работ – фундаменты, кладка, стяжки, штукатурки и т.д. Под угрозой срыва окажутся не только частные проекты, но и выполнение работ на государственных социально-важных объектах. К примеру, запланировано сделать ремонт крыши на больнице, а ее не сделают, потому что нет раствора, чтобы сделать стяжку под кровлю, и такая история произойдет с каждым первым объектом. В итоге вся строительная отрасль в регионе остановится – худшего представить невозможно», - резюмировал председатель Совета АСО «Альянс строителей Приморья», - рассказывает Сергей Федоренко.

А далее, по мере замещения продукта, стройматериалы значительно подорожают в цене, добавил эксперт.

«Конечно, в регион придут другие производители - из соседних стран и западных регионов страны. Но это сразу же увеличит стоимость продукции на 20-40%, потому что тяжелые материалы растут в цене, если далеко едут. Почему сюда не поступает продукция с Москвы? Доставка повышает цену, такая же причина - почему «Востокцемент» не продает свою продукцию в Москве», - добавил он.

Иными словами, сначала на Дальнем Востоке случится строительный коллапс: остановятся не просто стройки века – крупнейшая в России судоверфь «Звезда», газоперерабатывающий завод в Амурской области, ГОКи «Денисовский» и «Инаглинский» в Якутии и тд, но и возведение и ремонт социальных объектов – школ, больниц, детских садов, массово обещанных дальневосточникам, а также элементарные ремонтные заботы жителей.

Конечно, все эти заявления цементного монополиста могут быть просто шантажем для скорейшего решения их проблемы. Так, уже успели заявить, что «к ней подключились» аж три губернатора, прокуратура и трудовая комиссия, написано письмо и полпреду президента в ДФО. Однако проблемы частной компании могут стать проблемой для опережающего развития региона.

Напомним, что в июне Генеральная прокуратура РФ через Басманный суд арестовала счета «Востокцемента» для взыскания 3,2 млрд рублей. Тогда компания поднимала вопрос о выплате заработной платы пяти тысячам работников предприятия, намекая, что они в скором времени могут лишиться работы. Однако этот вопрос в июне удалось решить с помощью заемных средств и прокуратуры.

Отметим, что группа компаний «Восткцемент» является активом семьи экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, значительная часть акций принадлежит его старшему сыну и родному брату. В апреле бывшего мэра приговорили к 15 годам лишения свободы и штрафу в 500 млн рублей по коррупционным статьям.

Иван Юрьев