Дмитрий Медведев подписал постановление правительство об ограничении государственных закупок иностранных вин, сообщает DEITA.RU.

В постановлении говорится, что на данную меру для содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия. В итоге теперь чиновники не смогут закупать вина, игристые вина, ликёрные и фруктовые (плодовые) вина иностранного производства.

В постановлении добавляется, что данные ограничения будут касаться только сферы госзакупок, и они не будут распространяться на коммерческий сектор. Данное постановление вступит в силу 1 июля 2019 года.

Отметим, что на сегодняшний день в Республике Крым работает шесть государственно-унитарных предприятий, занимающихся производство вина и других алкогольных продукций. Пять из них находится в процессе реорганизации.

Иван Юрьев