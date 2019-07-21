Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион осудил запрет на госзакупки импортных лекарств и медоборудования, сообщает DEITA.RU.

Как сказал митрополит в эфире телеканала «Россия 24», политика импортозамещения важна для экономики нашей страны, но она не должна приводить к тому, что люди будут терять здоровье или терять жизнь.

Как считает священнослужитель, далеко не всегда отечественные аналоги оказывают то же самое действие, какое оказывают различные импортные лекарства или медицинские приборы.

Между тем, россияне начали экономить на лекарствах. Падение фармрынка произошло впервые с 2015 года. Продажи лекарств в России с января по май 2019 года составили 2,1 миллиардов упаковок препаратов на сумму 415 миллиардов рублей, что на 3,7% меньше, чем годом ранее.

Дмитрий Санников